26 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Латвийская делегация ознакомится с белорусской системой среднего образования в Поставском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Поставском райисполкоме.

Делегация из Резекне (более 20 человек) посетит Поставский район 26-28 апреля. В ее составе - работники отдела образования, директора учебных учреждений. Программа визита начнется сегодня со встречи с руководством района и посещения главных достопримечательностей Постав - церкви Святого Николая Чудотворца, костела святого Антония Падуанского, Рыночной площади, дома ремесел "Стары млын", дворца Тызенгауза.

Знакомство с работой учреждений образования состоится 27 апреля. Запланировано посещение Дуниловичских яслей-сада-школы. В агрогородке Новоселки они посетят филиал Воропаевской детской школы искусств, местного Центра культуры и ОАО "Новоселки-Лучай". Третий день, 28 апреля, будет посвящен изучению опыта внеклассной работы со школьниками, обмену мнениями и подведению итогов визита.

Тесные связи с Резекне у Поставского района установились еще в 2008 году. А с 2013 года с подписанием договора о сотрудничестве и партнерстве латвийский город стал побратимом Постав, что способствовало укреплению двусторонних отношений. "На постоянной основе налажен обмен опытом в различных сферах, соседское участие в культурных и экономических событиях. Нынешний визит является ярким тому примером", - отметили в райисполкоме.-0-