Лауреатов звания "Человек года" чествовали в Гомеле

29 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Семь жителей Гомельской области удостоены почетного звания "Человек года" по итогам работы в 2017 году. Лауреатов чествовали сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Беларуси и 74-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент БЕЛТА.
"Своими руками и интеллектом белорусы создали и отстояли государственную независимость. Сила нашей страны и региона - в людях, которые с безграничной преданностью и любовью к малой родине, своим трудом делают область богаче, уютнее и привлекательнее", - подчеркнул в приветственном слове первый заместитель председателя облисполкома Александр Микалуцкий.
"Мастером года" названа оператор машинного доения сельскохозяйственного производственного кооператива "50 лет Октября" Валентина Рабенок. Заслуги и достижения директора ОАО "Мозырьтехсервис" Алексея Баранова отмечены в номинации "Человек на земле".
Начальник УВД Гомельского облисполкома Владимир Захарчук стал лауреатом в номинации "Служу Отечеству!". Почетного звания "Лидер" удостоен директор ОАО "Мозырский домостроительный комбинат" Александр Соболев. В номинации "Руководитель" победу одержал директор ОАО "Птицефабрика "Рассвет" Рафик Гаджиев.
"Открытием" года стала учащаяся отделения гребли на байдарках и каноэ филиала учреждения образования "Гомельское государственное училище олимпийского резерва" Мозырского района Елена Ноздрева.
Воспитатель дошкольного образования ГУО "Дошкольный центр развития ребенка №1 Светлогорска" Оксана Запотылок отмечена в номинации "Призвание".
Имена лауреатов занесены в книгу "Человек года Гомельщины", а самим им вручены дипломы.
Торжественное собрание в областном общественно-культурном центре продолжил праздничный концерт "От всего сердца - малой родине". Традиция чествования лауреатов почетного звания "Человек года" в Гомельской области насчитывает уже 9 лет.-0-
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