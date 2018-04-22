Легендарный штурмовик Второй мировой войны приземлился в Минске

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарный штурмовик Ил-2 приземлился в Национальном аэропорту Минск, сообщает БЕЛТА.
После дозаправки Ил-2 направится в Германию. Раритет представят на авиасалоне ILA Berlin 2018.
Изначально сообщалось, что самолет прибудет в Минск 21 апреля, однако из-за сильного ветра вылет пришлось перенести.
Штурмовик участвовал в боевых действиях времен Второй мировой войны. Технику достали из озера и отреставрировали с исторической точностью. Это редчайший самолет - один из двух действующих в мире.-0-
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