Легкоатлетический пробег "Дружба" объединит жителей Бреста и польского Тересполя

14 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Международный легкоатлетический пробег "Дружба" 16 июня свяжет Брест и польский Тересполь, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором спорта и туризма Брестского горисполкома Олеся Округ.

Состязания пройдут уже в 13-й раз. Они объединят 100 любителей бега: по 50 от польской и белорусской сторон. Место старта намечено возле областного спортивного комплекса "Брестский". Участники пробегут по улицам Гоголя и Зубачева, Берестейскому мосту, оттуда свернут на Варшавское шоссе и направятся к погранпереходу "Варшавский мост". После преодоления границы спортсмены выдвинутся в сторону Тересполя, где запланирован финиш.

"Паспортный контроль пограничники проведут на территории спорткомплекса. Атлеты беспрепятственно и безостановочно пересекут погранпереходы. Все делается для того, чтобы соблюсти спортивный принцип", - отметила Олеся Округ.

В общей сложности длина маршрута составит 12 км. Любители бега будут соревноваться в пяти возрастных группах среди мужчин и женщин. Самому младшему участнику - 12 лет. Он живет в Бресте, как и самый опытный спортсмен, которому исполнилось 68 лет.

Легкоатлетический пробег "Дружба" проводится ежегодно. Брест и Тересполь поочередно меняются местами старта и финиша. В нынешнем году мероприятие получится особенным, поскольку любители бега из Польши посетят соседей без виз. Для них организуют специальную акцию, во время которой вручат "Карту гостя Бреста". Ее обладатель может получить скидки от 5% до 63% при посещении отдельных заведений города. На данный момент к проекту присоединились 11 организаций областного центра - музеи, сувенирный магазин, кафе, рестораны.-0-