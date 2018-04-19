Лес "Юнацтва" из 15 тыс. сосен высадили в Речицком районе

19 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Тимуровцы Белорусской республиканской пионерской организации, волонтеры движения "Доброе сердце", участники струдотрядовского движения Белорусского республиканского союза молодежи высадили сегодня лес "Юнацтва" в Речицком районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Игорь Завалей.

Вблизи деревни Александровка ребята за несколько часов под опытным руководством представителей лесхоза высадили лес на площади 3 га - 15 тыс. саженцев сосны. "В Год малой родины дети и молодежь решили объединить усилия и высадить совместно лес с символическим названием "Юнацтва". В дальнейшем члены БРПО и БРСМ будут следить за тем, как набирают силу молодые сосны, а в будущем смогут рассказать о лесном богатстве своей малой родины и личном вкладе в его развитии своим детям", - прокомментировал Игорь Завалей.

Посадочный материал для ребят предоставил Речицкий лесхоз. Опытные лесоводы рассказали детям и молодежи о природном потенциале белорусских лесов, а также о проводимой в регионе борьбе с короедом.

По словам Игоря Завалея, сегодняшняя акция стала одним мероприятий республиканской Недели леса в Гомельской области. Кроме того, молодежь региона принимает активное участие в наведении порядка на земле, благоустройстве - у водоемов, на улицах, во дворах, скверах и парках населенных пунктов области. "Молодежь нередко выступает с инициативой проведения добрых дел и стремится сделать родной край еще уютнее, краше, чище. Свой вклад юноши и девушки внесут и во время республиканского субботника", - отметил первый секретарь обкома БРСМ.-0-