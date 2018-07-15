Летняя школа юных ученых открывается в Молодечненском районе

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 300 юных ученых примут участие в XXIII республиканской летней научно-исследовательской школе учащихся и учителей по математике, физике, информатике, астрономии, которая открывается 16 июля на базе СОК "Бригантина" в Радошковичах (Молодечненский район). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белгосуниверситета.

Среди ее участников более 40 учащихся младших классов, около ста учеников 5-7 классов и 160 старшеклассников. Среди слушателей победители международных соревнований в области математики, информатики, физики. "Подготовкой ребят займутся более 40 преподавателей и молодых ученых Беларуси и России", - рассказали в пресс-службе.

В программу мероприятия включены консультации, научные семинары и практические занятия, культурно-оздоровительные мероприятия. Обучение пройдет в 18 учебных группах и будет организовано по предметам, возрасту и уровню сложности. "В частности, самые маленькие учащиеся посетят кружок "Введение в исследовательскую деятельность", занятия по оригаметрии. Для 5-7 классов будут организованы занятия олимпиадного типа по математике, информатике и физике, а для старшеклассников - по современной математике. Кроме того, учащиеся 8-10 классов подготовят научные проекты. Свои доклады юные ученые представят на заключительной конференции", - отметили в БГУ.

Организаторами XXIII республиканской летней научно-исследовательской школы выступают БГУ, Министерство образования Беларуси при поддержке IT-компании "Системные технологии".

Завершится работа школы 30 июля.

Республиканская летняя научно-исследовательская школа учащихся и учителей впервые прошла в 1995 году в п. Лужесно (Витебская область). Ее участниками тогда стали 65 школьников и 30 педагогов. Предпосылкой организации данного мероприятия послужило активное развитие в Беларуси научного направления в работе со школьниками: создание научных кружков и обществ учащихся, проведение конференций юных ученых, научных семинаров по математике для школьников и учителей при БГУ и Лицее БГУ. -0-