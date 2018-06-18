Летняя школа молодого педагога начинает работу в Гродно

18 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Летняя школа молодого педагога открывается в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном институте развития образования.

Слушателями школы, которая будет работать на базе института с 18 по 23 июня, станут около 50 молодых учителей. В основном они представляют Гродненскую область, хотя есть педагоги из других регионов.

Эта школа объединит педагогических работников, стаж у которых не более двух лет. Основные цели - установление и укрепление профессиональных контактов, повышение уровня квалификации слушателей. С молодыми педагогами будут работать лучшие учителя области и страны, среди которых победители республиканского конкурса профессионального мастерства "Учитель года", члены клуба "Хрустальный журавль", отметили в Гродненском областном институте развития образования.

"Школа молодого педагога - активная форма обучения, включающая мастер-классы, тренинги, лекции-диалоги, деловые игры. Участники познакомятся с современными подходами к проектированию и проведению учебного занятия, новыми образовательными технологиями, инновациями в образовании", - рассказали в институте. Кроме того, молодых педагогов научат рационально организовывать свое время. Слушатели улучшат свои коммуникативные навыки, смогут присоединиться к сетевому сообществу педагогов.

Кроме образовательной программы, для участников предусмотрены культурно-развлекательные мероприятия: творческие вечера, экскурсии, посещение музеев.-0-