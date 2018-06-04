Летнюю школу медиаграмотности для школьников открывают в Гродно

4 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Летняя школа медиаграмотности "МедиаГид" начнет сегодня работу в Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор КУП "Телерадиовещательный канал "Гродно Плюс" Сергей Мазайло.

Школа будет работать на филиале кафедры журналистики факультета истории, коммуникации и туризма Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, расположенном на базе телеканала "Гродно Плюс". Участниками летней школы станут ученики 7-8-х классов гимназии №10.

"Главная наша цель - познакомить подрастающую молодежь с основами медиаграмотности и раскрыть потенциал участников для дальнейшего получения высшего образования в сфере медиа. В условиях активной вовлеченности молодежи в медиакоммуникацию важно объединить усилия педагогов и журналистов-профессионалов, чтобы познакомить подрастающее поколение с основами, формировать культуру потребления и производства информации, прививать уважение к профессии журналиста и доверие к национальным СМИ", - отметил Сергей Мазайло. Он подчеркнул, что занятия со слушателями будут проводить сотрудники телерадиокомпании, преподаватели университета и студенты журналистских специальностей.

Программа летней школы рассчитана на три недели и состоит из трех блоков: "Неделя телевидения", "Неделя прессы", "Неделя радио". Ученики будут знакомиться с системой и особенностями функционирования печатных и аудиовизуальных СМИ города и страны, изучать технологии производства в разных типах медиа, пробовать свои силы в создании медийных материалов в разных жанрах (заметка, репортаж, интервью и др.). Важно, что занятия будут проводиться не в обычных школьных классах, а в учебной аудитории, расположенной на базе телерадиоканала.

В дальнейшем школу "МедиаГид" планируется проводить во время осенних, зимних и весенних каникул. Летняя школа организована при поддержке отдела образования Гродненского горисполкома.-0-