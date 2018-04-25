Лицей БГУ начал прием документов

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лицее БГУ начат прием документов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белгосуниверситета.

Приемная кампания осуществляется в онлайн-режиме посредством "Личного кабинета абитуриента". "С помощью электронного ресурса старшеклассники могут зарегистрироваться для участия во вступительных испытаниях, ознакомиться с расписанием экзаменов и их результатами. Удобный сервис используется уже с прошлого года и позволяет абитуриентам из отдаленных регионов подавать документы не выходя из дома", - отметили в вузе.

Документы принимаются в Лицей БГУ до 9 мая включительно. Зачисление в 10 классы будет осуществляться по результатам двух письменных вступительных испытаний, которые пройдут 13 и 20 мая. Резервный день запланирован на 26 мая.

Обучение в Лицее БГУ ведется по семи направлениям: математическому, физическому, химическому, биологическому, информатико-математическому, филологическому и историко-обществоведческому. Всего в 2018/2019 учебном году планируется открыть 12 классов: по два математических, физических, биологических, филологических, историко-обществоведческих и по одному химическому и информатико-математическому. Также для абитуриентов лицея с октября по май организуются репетиционные экзамены, которые проходят на сервере дистанционного обучения. Без вступительных испытаний в Лицей БГУ зачисляются победители заключительного этапа республиканской олимпиады (дипломы I, II или III степени) по физике, математике, информатике, химии, биологии, истории, обществоведению, русскому языку и литературе, белорусскому языку и литературе, английскому языку.-0-