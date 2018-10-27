27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшего юного спецназовца выбирают в Марьиной Горке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

Конкурс "Юный спецназовец" проходит во время Дня открытых дверей в 5-й отдельной бригаде специального назначения. Претенденты на это звание соревнуются в стрельбе, рукопашном бое, метании гранат на точность, отжимании, подтягивании, преодолении полосы препятствий. В мероприятии принимают участие учащиеся Минского суворовского военного училища, Витебского кадетского училища, Минского областного кадетского училища, межшкольного центра допризывной подготовки Ленинского района города Минска (на базе столичной школы №47), а также учащиеся Минского государственного профессионально-технического колледжа монтажных и подъемно-транспортных работ и госучреждений образования Речицы.

Конкурсантов приветствовал министр образования Беларуси Игорь Карпенко. "Уверен, что все участники конкурса уже определились со своим профессиональным будущим - служить в Вооруженных Силах. Знакомство с армейской спецификой помогло сделать этот выбор осознанно. На примере 5-й отдельной бригады специального назначения учащиеся увидели, как готовят десантников и разведчиков, познакомились с бытом солдат, подержали в руках все виды оружия, доступные спецназовцам, попробовали армейский обед. Спецназ - элита Вооруженных Сил. Независимо от того, кто будет носить звание победителя, все участники соревнования уже одержали победу, проверили себя на физическую и духовную прочность", - сказал министр.

Присутствующие возложат также цветы к мемориалу воинов, погибших при выполнении интернационального долга в Афганистане, посетят музей, стрельбище, учебный корпус, казармы, выставки вооружения и военной техники. Перед гостями выступят представители клубов исторической реконструкции.-0-