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Лучшие дворы и подъезды определили в Минске

Регионы 06.09.2018 | 18:41
Фото из архива
Фото из архива
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6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске подвели итоги городского смотра-конкурса на лучшее благоустройство и санитарное содержание объектов жилищного фонда, сообщили БЕЛТА в объединении "Минское городское жилищное хозяйство".

Лучшими дворами признаны дворовые территории по ул. Ташкентская, 18, корпус 1 (ЖКХ Заводского района), ул. К. Маркса, 8 (ЖКХ Ленинского района), ул. Семеняко, 42, 44 (ЖКХ №1 Фрунзенского района). В номинации "Лучший подъезд" победу одержали подъезд №5 по ул. М. Богдановича, 139а (ЖКХ Советского района), подъезд №4 по ул. Налибокская, 14 (ЖКХ №2 Фрунзенского района), подъезд №6 по ул. Ангарская, 58 (ЖКХ Заводского района).

Жилые дома на конкурс выдвигали предприятия ЖКХ районов, благоустройство оценивала специальная комиссия объединения "Минское городское жилищное хозяйство". Учитывались внешний вид территории, детского оборудования и малых архитектурных форм, цветников, зеленых насаждений, входных групп, мест общего пользования. Одним из важных критериев стало участие жильцов в поддержании порядка.

Награждение старших по подъездам и представителей предприятий ЖКХ пройдет во время районных праздничных мероприятий, посвященных Дню города.-0-

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Теги
благоустройство, ЖКХ, конкурс, Минск
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