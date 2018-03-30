Лучшие инициативы жителей Кричева по развитию малой родины войдут в "Книгу добрых дел"

30 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Кричеве дан старт акции "Книга добрых дел", посвященной Году малой родины. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в райисполкоме.

"Мы работаем над созданием печатного и электронного варианта "Книги добрых дел", в которую войдут инициативы местных жителей, реализованные в Год малой родины и направленные на развитие города, формирование его положительного имиджа, повышение туристической привлекательности и конкурентоспособности, - рассказали в райисполкоме. - Для печатного варианта книги будет изготовлена специальная основа, которую можно будет постепенно наполнять страницами с описанием добрых дел. Ее выставят для всеобщего обозрения в районном краеведческом музее. А электронную версию мы разместим в ближайшее время на официальном сайте райисполкома. Критерии занесения в книгу планируется утвердить на заседании райисполкома 6 апреля".

В местном банке данных уже немало интересных инициатив, которые планируется реализовать в 2018 году в городе. К примеру, жители ул.Советская планируют принять активное участие в благоустройстве площадки для отдыха, учащиеся СШ №5 распишут скамейки в городских парках по мотивам сказок, поддержана инициатива и по организации в Кричеве первого Кубка юго-восточного региона по настольному теннису. "Таких инициатив достаточно много, как и неравнодушных граждан, готовых подставить плечо и сделать что-то полезное для своей малой родины. Мы надеемся, что благодаря этой акции появятся новые проекты, которые сделают наш город красивее и лучше и займут достойное место в "Книге добрых дел", - отметили собеседники.

По итогам акции лучшие инициативы будут отмечены специальными сертификатами, которые планируется вручить в торжественной обстановке 30 сентября во время празднования 882-й годовщины со дня основания города и 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков.-0-