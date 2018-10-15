Лучшие молодежные ролики о вреде наркомании выбрали в Минске

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученики и студенты столичных учреждений образования подготовили около 70 профилактических роликов и 40 мини-спектаклей для конкурсов видеороликов "STOP, наркотики!" и театральных постановок "Миссия жить". Церемония награждения авторов лучших работ состоялась сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Первое место среди видеороликов "STOP, наркотики!" заняла работа "Здоровое движение" учащихся СШ №55. Ее основная мысль в том, что к наркотикам молодежь может подтолкнуть скука и отсутствие увлечений. Диплом II степени получили представители СШ №143. Лауреатами III степени стали учащиеся СШ №139, гимназии №34 и Международного государственного экологического института им. А.Д. Сахарова БГУ.

Среди театральных постановок на конкурсе "Миссия жить" призовые места разделили представители гимназии №33, Минского государственного профессионально-технического колледжа торговли и Белорусского государственного университета. Участники конкурса уверены, что выбор в пользу наркотиков влечет потерю любви, семьи, друзей, увлечений. Эмоциональное состояние зависимого человека сильно изменяется и способно повлиять на его жизнь.

Были названы победители в дополнительных номинациях "Лучший слоган" и "Лучший постер". В первой номинации победу одержала команда курсантов Академии МВД Беларуси, во второй - представители гимназий №33 и №61, а также студенты Белорусского государственного аграрного технического университета.

Как отметил первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Сергей Клишевич, в планах - продолжать развивать подобные конкурсы. Информация о вреде употребления наркотиков усваивается подростками легче, когда об этом им рассказывают сверстники. Кроме того, при подготовке творческой работы сами участники больше вникают в тему, понимают детали и таким образом информация о вреде наркотиков остается в подсознании.

Заместитель главного врача городского клинического наркологического диспансера Жанна Истомина отметила, что постоянная работа по профилактике употребления наркотиков помогла добиться уменьшения числа зависимых. "В Минске под наблюдением врачей психиатров-наркологов с диагнозом, связанным с употреблением наркотиков, находятся свыше 5 тыс. человек. Людей с синдромом зависимости от наркотиков - чуть более 3 тыс. Ежегодно эти показатели уменьшаются. Думаю, повлияла в том числе профилактическая работа", - заключила она.-0-

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