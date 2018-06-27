Лучшие органы территориального самоуправления Минска работают в Советском районе

Фонтан и цветочная композиция на территории жилого дома по улице Я.Коласа (Советский район). Фото из архива

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы коллегиальных органов территориального общественного самоуправления (КОТОС) подвели сегодня на сессии Минского городского Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Первое место присудили КОТОС №59 Советского района, второе разделили КОТОС №97 Центрального и "Серебрянка-9" Ленинского районов. Третью позицию заняли КОТОС №101 Фрунзенского, №1 Заводского и №127 Московского районов.

Их председателям вручили дипломы и денежные премии (за первое место - 90 базовых величин, второе - 80 БВ, третье - 70 БВ). Около 50% средств будет направлено на поощрение активистов органов самоуправления и столько же - на улучшение материально-технической базы. Также отдельные представители отмечены почетными грамотами Мингорсовета.

В городском смотре-конкурсе участвовали 10 КОТОС, признанные лучшими по результатам ежеквартальных районных смотров, проходивших в 2017 году.

Система местного самоуправления в городе функционирует более 20 лет. Жюри оценивало деятельность общественников по различным направлениям: привлечение жителей к благоустройству придомовых территорий; участие в мероприятиях по социальной поддержке нуждающихся в ней граждан; содействие организации досуга жителей; работа с неблагополучными семьями; содействие правоохранителям в профилактике правонарушений.

Также на сегодняшней сессии председатель Минского городского Совета депутатов Василий Панасюк вручил диплом Почетного гражданина Минска известному белорусскому литератору, председателю Союза писателей Беларуси, государственному деятелю и заслуженному деятелю культуры Николаю Чергинцу. Звание "Почетный гражданин Минска" присвоено Николаю Чергинцу в конце прошлого года.

Николай Иванович родился в 1937 году в Минске в многодетной семье. Он автор более 50 научных трудов и свыше 40 художественных произведений, нескольких сценариев к художественным кинофильмам. Его книги переведены более чем на 15 языков. Многие романы внесены в список лучших произведений мира.

За разноплановые достижения в области культуры и науки в 1998 году внесен в Книгу рекордов Гиннесса. В 2005 году Кембриджским библиографическим центром за выдающийся вклад в развитие международных отношений, а также за значительный вклад в художественную литературу присвоено звание "Международный профессионал 2005 года". В 2008 году Американским библиографическим институтом был признан "Человеком года" за выдающийся вклад в развитие Беларуси.

Николай Чергинец - кандидат юридических наук, академик Международной академии организационных и управленческих наук, академик Международной академии информационных ресурсов и технологий; профессор, гранд-доктор философии и права Всемирного распределенного университета ООН; академик, вице-президент Международной академии народов мира; лауреат многих международных, союзных и республиканских литературных премий, генерал-лейтенант.

Принимал активное участие в создании и укреплении Союзного государства, в разработке правовых актов СНГ, был инициатором и исполнителем решения СНГ о вхождении в Межпарламентскую Ассамблею ОБСЕ и других инициатив на международной арене по линии СНГ. Является председателем Союза писателей Беларуси, членом Союза журналистов, Союза кинематографистов Беларуси. Награжден 11 орденами, более 40 медалями СССР, Республики Беларусь, Республики Афганистан, Республики Польша, многими почетными грамотами.-0-