Лучшие школы, детсады и гимназии года определили в Минске

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшие учреждения образования 2018 года определили в Минске. Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов городского конкурса прошла сегодня в концертном зале "Верхний город", передает корреспондент БЕЛТА.

Первое место в номинации "Лучшее учреждение дошкольного образования" досталось ясли-саду №239, в номинации "Лучшая средняя школа" - школе №4, в номинации "Лучшая гимназия" - гимназии №13. Победителям вручены благодарности, памятные знаки об участии в творческом соревновании, а также сертификат на Br4 тыс. для укрепления материально-технической базы. Руководители учреждений будут номинированы на присуждение премии Мингорисполкома и Почетной грамоты городского Совета депутатов.

За значимый вклад в развитие образования, высокий профессионализм и творческую инициативу благодарности и специальные дипломы вручены финалистам и лауреатам конкурса. В частности, отмечены успехи СШ №19 в организации методической работы, гимназии №14 в вопросах поддержки этнокультурного компонента образовательного процесса и сохранения национальной культуры, гимназии №16 в создании условий для творческой самореализации. Второе место в конкурсе заняли ясли-сад №208, школа №9, гимназия №17, третье место - дошкольный центр развития ребенка №91 "Василек", школа имени Я.Купалы №19 и гимназия №14.

Как отметил заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич, в системе образования столицы работают люди, которые любят свое дело, любят детей. "Хочу выразить слова признательности коллективам педагогов за этот нелегкий труд и пожелать дальнейших успехов, чтобы ваша работа всегда оценивалась по достоинству", - сказал он.

В свою очередь председатель комитета по образованию Мингорисполкома Мария Киндиренко подчеркнула, что участие в конкурсе - большая ответственность. "Вы представили лучший опыт, авторские методики, чем продемонстрировали высокий уровень столичного образования", - отметила она.

Всего в конкурсе приняли участие 25 учреждений столицы. На суд жюри были представлены творческие проекты, видеоролики о деятельности коллектива. На последнем этапе школы, детские сады и гимназии на практике показали применяемые подходы.

Конкурс проводится раз в три года. Его организатором выступает комитет по образованию Мингорисполкома при поддержке Минской городской организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки. Организационно-методическое сопровождение осуществляет Минский городской институт развития образования.-0-