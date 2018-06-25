Лучшую разведгруппу спецназа определят на соревновании в Марьиной Горке

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на базе пятой отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке стартовало соревнование на лучшую разведывательную группу специального назначения Вооруженных Сил, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

В соревновании, которое пройдет по 29 июня, принимают участие десять команд. Девять от сил специальных операций Вооруженных Сил и одна приглашенная - от воздушно-десантных войск России. Впервые попробуют свои силы представители миротворческой роты 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Общее количество участников около 100 человек. Соревнование будет проводиться в семь этапов, в ходе которых военнослужащие продемонстрируют свои теоретические знания и практические навыки по дисциплинам боевой подготовки.

Цель мероприятия - усовершенствовать уровень полевой выучки разведчиков, повысить степень их готовности к выполнению разведывательных и специальных задач в сложных условиях, к большим физическим и психологическим нагрузкам. В Минобороны подчеркнули, что соревнования мотивируют рост профессионального мастерства военнослужащих, поскольку получить звание лучшей разведывательной группы специального назначения Вооруженных Сил очень престижно.-0-