Лыжная трасса организована в Минске для всех любителей катаний

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городская лыжная трасса организована для всех желающих на территории футбольного клуба "Минск" по проспекту Победителей, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма Мингорисполкома Сергей Фурманов.

"Минусовая температура позволила нам использовать снеговые пушки, чтобы подготовить трассу с качественным снежным покровом. Уверен, он пролежит минимум до середины марта, даже если температура повысится. Пока мы закольцевали только 1 км трассы. В перспективе планируем удлинить ее до 2,5 км, а, если мороз продержится еще дней десять, сможем проложить все 5 км", - отметил Сергей Фурманов.

Сегодня покрытие уже опробовали некоторые спортсмены и любители, за ночь трассу подровняют, проложат лыжню, и с 17 января пользоваться ею смогут все желающие. Кроме того, трасса позволит, наконец, учащимся СДЮШОР по лыжным видам спорта тренироваться в зимних условиях. Планируется, что площадка будет использоваться для проведения некоторых массовых спортивных мероприятий по выходным дням.

В темное время суток трасса освещена на всем протяжении, поэтому кататься можно даже ночью, если есть собственные лыжи. В дневное время и до позднего вечера будет работать пункт проката. Стоимость проката с прошлогоднего сезона осталась неизменной - Br5. Совместно с главным управлением потребительского рынка Мингорисполкома прорабатывается вопрос об установке пункта продажи горячего питья.-0-