Магазины и предприятия Минска обязали устанавливать у входа урны

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Магазины и предприятия Минска обязаны устанавливать у входа урны. Соответствующая норма закреплена в обновленных Правилах благоустройства и содержания города, сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии главный государственный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Нелли Гиндюк, нарушения санитарного содержания прилегающей территории выявляются возле каждого десятого торгового объекта столицы. В основном претензии санитарно-эпидемиологической службы касались отсутствия или неудовлетворительного состояния мусорных урн, несвоевременного вывоза и уборки мусора.

"В соответствии с новой редакцией Правил благоустройства и содержания Минска наличие урн для мусора обязательно для всех предприятий и организаций города. Также необходим контроль за состоянием лестниц, фасадов и рамп", - отметила Нелли Гиндюк.

В летний период санитарно-эпидемиологическая служба особое внимание уделяет соблюдению правил реализации и хранения продуктов в мелкорозничных торговых объектах и на рынках. За май-июнь вынесено 134 предписания об изъятии из обращения почти 2,5 т продукции и 48 предписаний о приостановлении реализации товаров. В адрес субъектов хозяйствования направлено 216 рекомендаций.

Правила благоустройства и содержания Минска устанавливают единый порядок содержания территорий и строений, а также позволяют максимально оперативно выполнять работы по озеленению, цветочному оформлению. В июне-июле текущего года санитарно-эпидемиологическая служба оценила свыше 17 тыс. объектов и территорий. К административной ответственности привлечены 315 должностных лиц.-0-