Маршруты движения некоторых троллейбусов и автобусов в Минске на 12-13 мая изменены

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа маршрутов городского пассажирского транспорта в Минске 12-13 мая будет изменена из-за дорожно-строительных работ на пересечении ул. К. Цеткин и Кальварийской, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Из-за ремонта движение всех видов транспорта по ул. К. Цеткин на участке от ул. Кальварийской до пл. Ф. Богушевича закрыто. В качестве замены пассажирам будут предложены другие варианты передвижения.

Троллейбусы маршрута №13 со стороны ДС "Сухарево-5" поедут до ст. метро Пушкинская (РК Берута) и будут обозначены №13Д. Движение троллейбусов маршрута №9 со стороны ДС "Кунцевщина" организуется до ул. Гусовского со следованием от ул. Пономаренко по просп. Пушкина, ул. Притыцкого, Кальварийской, Гусовского в прямом направлении, обратно по ул. Гусовского, Харьковской, Пономаренко и далее по маршруту с присвоением маршруту наименования №9Д "ДС Кунцевщина - Гусовского".

Работа троллейбусных маршрутов №№ 4, 7, 14, 44 отменяется.

Дополнительно будут введены временные автобусные маршруты. Автобусы №944 "ДС Запад-3 - Бобруйская" проследуют по ул. Одинцова, Тимошенко, Притыцкого, Кальварийской, Романовская Слобода, Немига, К.Цеткин, Бобруйской в прямом направлении, Бобруйской, просп. Независимости, ул. Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Притыцкого, Тимошенко, Одинцова - в обратном.

Маршрут №907 "ДС Сухарево-5 - Бобруйская" пролегает по ул. Панченко, Сухаревской, Лобанка, Шаранговича, Пономаренко, Харьковской, Гусовского, Кальварийской, Романовская Слобода, Немига, К.Цеткин, Бобруйской в прямом направлении, Бобруйской, просп. Независимости, ул. Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Гусовского, Харьковской, Пономаренко, Шаранговича, Лобанка, Сухаревской, Панченко - в обратном. И №14Т "ДС Масюковщина - Городской Вал" пойдет по трассе и расписанию движения троллейбусного маршрута №14.

Кроме того, движение автобусов маршрутов №№ 46, 78 организуется: в направлении железнодорожного вокзала по ул. Кальварийской, Романовская Слобода, Немига, К.Цеткин, Бобруйской с выполнением на изменяемом участке остановок "ст.метро Фрунзенская", "Романовская Слобода", "Музыкальный театр"; в обратном - по ул. Бобруйской, просп. Независимости, Городской Вал, Кальварийской и далее по маршрутам с остановками "пл. Независимости", "Романовская Слобода", "ст.метро Фрунзенская".-0-