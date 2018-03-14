МАРТ в День потребителя организует консультации в ТЦ "Столица"

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли 15 марта, в День потребителя, организует консультационный пункт в торговом центре "Столица". Об этом БЕЛТА сообщили в министерстве.

"В целях повышения уровня правовой грамотности и информированности граждан министерством 15 марта с 11.00 до 15.00 будет организована работа консультационного пункта в торговом центре "Столица" (нижний уровень)", - рассказали в МАРТ.

На вопросы потребителей ответят заместитель начальника отдела по защите прав потребителей управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Дина Полуян и консультант этого же отдела Жанна Кучевская.

Всемирный день защиты прав потребителей, проводимый под эгидой Организации Объединенных Наций, отмечается в Беларуси ежегодно с 1998 года.

По сложившейся традиции тематика Всемирного дня защиты прав потребителей определяется Международной федерацией потребительских организаций (CI). В 2018 году темой всемирного дня выбрана "Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными".-0-