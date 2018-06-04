4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовый мор рыбы произошел на реке Гольшанка, сообщила БЕЛТА специалист по связям с общественностью Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Ольга Громович.

Госинспекторы Сморгонской межрайонной инспекции собрали 176 особей погибшей рыбы на участке реки Гольшанка между деревнями Нарушевцы и Дертники. Предположительно, рыба погибла вследствие попадания в реку отходов крахмального завода. Жидкие стоки прорвали обваловку карт-накопителей и загрязнили водоток. По требованию инспекторов сотрудники предприятия засыпали место прорыва грунтом, однако водным ресурсам уже нанесен серьезный ущерб.

Погибшую рыбу также обнаружили гораздо ниже по течению - примерно в 30 км - на территории Воложинского района. Здесь та же река называется Ольшанкой. На трехкилометровом участке между деревнями Богданово и Десятники госинспекторы Молодечненской межрайонной инспекции подобрали 140 особей погибшей рыбы, в том числе "краснокнижников" - одну ручьевую форель и три речные миноги.

С точки зрения законодательства река Ольшанка (Гольшанка) имеет высокий охранный статус: она включена в перечень водных объектов, используемых для размножения, нагула, зимовки и миграции лососеобразных и осетрообразных. Поэтому здесь установлены более жесткие требования к качеству воды.

"Оценить нанесенный природе ущерб только по собранной рыбе было бы необъективно, так как часть ее ушла на дно, часть унесло течением. В таких случаях применяется другая методика: она учитывает площадь территории, что подверглась негативному воздействию, и промысловый запас рыбы на данном участке", - пояснила Ольга Громович. В различных точках реки лаборатории аналитического контроля взяли пробы воды. Результаты анализов покажут степень загрязнения и протяженность загрязненного участка.

"Месяц назад у руководства Гольшанского крахмального завода уже был повод задуматься: 4 мая инспекторы Сморгонской МРИ начали в отношении юрлица административный процесс - тогда отходы только начали сочиться сквозь заграждение. Теперь игнорирование вопросов экологии обернется для предприятия многотысячными расходами по возмещению причиненного вреда", - отметила Ольга Громович.

Работа по предупреждению загрязнений и привлечению к ответственности виновных в их совершении проводится госинспекторами охраны животного и растительного мира систематически. Руководители всех потенциально опасных объектов, расположенных в водоохранной зоне, получили предписания, обязывающие следить за состоянием заградительных и очистных сооружений.-0-