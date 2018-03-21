21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовый мор рыбы произошел в озере в Чаусском районе Могилевской области. Такую информацию озвучили в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
Озеро в деревне Кадино находится в частной аренде. Оно связано с соседним водохранилищем, на берегу находятся жилые поселки. Сообщается, что арендатор не заявил о ЧП.
Пробы показали, что мор рыбы произошел из-за дефицита кислорода.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды просит информировать областные и Минский городской комитет природных ресурсов, районные и городские инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды о случаях массового подхода рыбы к лункам на водных объектах и иных признаках заморных явлений.-0-
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