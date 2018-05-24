МАЗ, зубр и карета - Минск украсят новыми световыми фигурами

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь новых световых объемных композиций украсят Минск в 2018 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник производственно-технического отдела УП "Мингорсвет" Владлен Чухин.

Разрабатываются проекты композиций для оформления территорий в районе площади Якуба Коласа, улицы Притыцкого, проспекта Дзержинского, Минской городской ратуши, Октябрьской площади.

В частности, возле парка Павлова минчане и гости столицы смогут увидеть фигуру зубра, на площади Свободы появится световая арка и лошадь с каретой, на Октябрьской площади - запряженная тройка с санями, на улице Притыцкого - лосиха с лосенком, на площади Я.Коласа - композиция в виде старинных листов рукописи. Улица Герцена станет бульваром с образами дам в кринолинах и джентльменов, а в районе станции метро "Автозаводская" разместится 3D-МАЗ.

"Одну из композиций рассчитываем завершить накануне Дня города", - отметил Владлен Чухин.

Предприятие продолжит работу по оборудованию дополнительными световыми элементами районных площадок для массовых мероприятий.

Первые световые фигуры в городе появились несколько лет назад. Праздничное настроение в столице создают светящиеся 3D-мяч у минского Дома футбола и книга у Национальной библиотеки (это самые большие композиции: диаметр шара - 11 м, высота и ширина книги - 8,5 м и 12 м соответственно), арфа у Белгосфилармонии, трактор на Партизанском проспекте, подарок в районе ГУМа, шайба возле "Минск-Арены", клоун у Белгосцирка.-0-