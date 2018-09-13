Медики проведут 19 сентября акцию ЗОЖ в аптеках и на предприятиях Минска

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний пройдут в аптеках и на предприятиях Минска 19 сентября, сообщили БЕЛТА в городском Центре здоровья.

Минчане смогут измерить артериальное давление, рост, вес, заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, взять памятки, буклеты по тематике здорового образа жизни. Врачи проведут индивидуальные консультации. К проекту присоединились РУП "Белпочта", ОАО "МПЗ", ОАО "Минскстрой", администрация Первомайского района, аптеки №81, №62, №88 и №25 РУП "Белфармация".

Как пояснили в Центре здоровья, почти две трети (63%) всех смертей обусловлены сердечно-сосудистыми заболеваниями. Несмотря на то, что 45% взрослого населения страны страдает артериальной гипертонией, более половины не принимают антигипертензивные препараты. Кроме того, 48% мужчин употребляют табак, каждый четвертый житель страдает ожирением.

Профилактический проект стартовал в Минске в феврале нынешнего года, акции проводятся каждую первую среду месяца в гипермаркетах и универсамах, каждую третью среду - в аптечной сети и на промышленных предприятиях. За это время состоялось свыше 2,8 тыс. мероприятий, которые посетили более 182,3 тыс. человек. Почти 92% из них заполнили анкеты для оценки состояния здоровья. Около 70% респондентов отметили у себя характерные признаки риска.

К неинфекционным заболеваниям относятся сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет, психические расстройства. Существует несколько факторов риска, повышающих вероятность возникновения их хронических форм. С возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается. Медики рекомендуют внимательно отнестись к своему здоровью тем, чьи ближайшие родственники перенесли инфаркт миокарда или инсульт (мужчины до 55 лет, женщины до 65). У мужчин инфаркты и инсульты в среднем развиваются на 10 лет раньше, чем у женщин. Вместе с тем продлить жизнь можно, если не курить, правильно питаться, больше двигаться, избавиться от избыточной массы тела, нормализовать артериальное давление, контролировать уровень холестерина, сахара в крови.

Организаторами акции выступают городской Центр здоровья, Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, комитет по здравоохранению Мингорисполкома.-0-