Мемориальную доску в честь ученого-краеведа Петра Лярского открыли в Могилеве

19 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Мемориальную доску в честь известного ученого-краеведа Петра Лярского сегодня торжественно открыли на здании учебного корпуса №3 (по ул.Первомайской) Могилевского государственного университета им. А.Кулешова, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии приняли участие представители облисполкома, горисполкома, общественности, молодежи, коллеги, ученики и родные ученого.

Автор мемориальной доски - могилевский скульптор Андрей Воробьев. Она изготовлена и установлена за счет средств Могилевского отдела Белорусского географического общества, а также пожертвований граждан.

По словам профессора кафедры естествознания Могилевского государственного университета им. А.Кулешова Игоря Шарухо, данная инициатива реализована в череде мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Петра Лярского. Известному ученому 2 января 2018 года исполнилось бы 100 лет.

Известность Петру Лярскому как педагогу принесло написание и издание с Николаем Ратобыльским учебника для студентов педфаков "География", который разошелся по всему Советскому Союзу и несколько раз переиздавался. Его "Пособие по краеведению" (1966) принесло автору громкую славу в научных кругах. Петр Алексеевич издал серию учебников для школ БССР по природоведению для 3-5 классов, которые переиздавались с изменениями и дополнениями вплоть до середины 90-х годов. В 2005 году под его авторством была издана уникальная в своем роде книга - "Природа Могилевской области", по которой и сегодня изучается в школах география региона.

Петр Лярский. Фото из архива

Лярский много времени отдавал общественной работе: читал лекции в институте усовершенствования учителей, в народном университете при педагогическом институте, работал в обществе охраны природы, в Могилевском областном отделе географического общества.

Кроме того, Петр Лярский - автор более 150 научных работ. О его научной деятельности снято три фильма для центрального телевидения: два из серии "Наши знаменитые земляки", один - из серии "Созидатели", издана книга. В учебном корпусе №3 МГУ им. А.Кулешова открыт мемориальный уголок Лярского, "Белпочта" издала художественную маркированную почтовую карточку с его портретом, а СШ №21 Могилева присвоено его имя.

Уголок им. Петра Лярского в Могилевском государственном университете им. А.Кулешова

В 2006 году стал лауреатом премии Могилевского облисполкома "Человек года". Умер 25 октября 2013 года. Похоронен на Грузовском кладбище в Могилеве.-0-

Фото Олега Фойницкого