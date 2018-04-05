Мероприятия "Фильтр" проведет ГАИ на дорогах Гродненской области 6-9 апреля

5 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия "Фильтр" проведут на дорогах региона с 6 по 9 апреля, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
В пятницу и выходные дни Госавтоинспекция региона будет работать в усиленном режиме.
"Пятница, суббота и воскресенье являются самыми аварийными днями недели. С одной стороны, возрастает автомобильный трафик, с другой - отдельные граждане позволяют себе сесть за руль после употребления спиртного. Дополняет картину устанавливающаяся теплая погода. С потеплением количество задержаний нетрезвых водителей возрастает", - сказали в ГАИ.
На дорогах региона ГАИ проведет мероприятия "Фильтр": на определенном участке будут проверяться абсолютно все транспортные средства.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4081 BYN
|2.405 BYN
|2.41 BYN
|USD
|1.9637 BYN
|1.958 BYN
|1.963 BYN
|RUB
|3.4095 BYN
|3.395 BYN
|3.41 BYN