Мероприятия "Фильтр" проведет ГАИ на дорогах Гродненской области 6-9 апреля

5 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия "Фильтр" проведут на дорогах региона с 6 по 9 апреля, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В пятницу и выходные дни Госавтоинспекция региона будет работать в усиленном режиме.

"Пятница, суббота и воскресенье являются самыми аварийными днями недели. С одной стороны, возрастает автомобильный трафик, с другой - отдельные граждане позволяют себе сесть за руль после употребления спиртного. Дополняет картину устанавливающаяся теплая погода. С потеплением количество задержаний нетрезвых водителей возрастает", - сказали в ГАИ.

На дорогах региона ГАИ проведет мероприятия "Фильтр": на определенном участке будут проверяться абсолютно все транспортные средства.-0-