Места для продажи домашней выпечки на сельхозярмарках в Минске обозначат вывесками

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Места для торговли домашней кулинарией и выпечкой на сельскохозяйственных ярмарках в Минске обозначат специальными вывесками, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Ольга Гаврильчик, передает корреспондент БЕЛТА.
В соответствующей зоне торговли разместят информацию, что продукты питания изготовлены в домашних условиях, не имеют документов, подтверждающих их качество и безопасность.
В Минске приняли решение, в соответствии с которым физические лица смогут продавать хлебобулочные и кондитерские изделия, готовую кулинарную продукцию на городских площадках. Это одна из мер по реализации нормативных правовых актов, направленных на создание условий самозанятости граждан. "Ранее такой практики в городе не было", - отметила Ольга Гаврильчик.
Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске откроется 22 сентября.
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