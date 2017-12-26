Междисциплинарные дипломы по заказу предприятий выполняют студенты ГрГУ им. Янки Купалы

26 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Междисциплинарные дипломные работы по заказу предприятий выполняют студенты ГрГУ имени Янки Купалы, сообщил корреспонденту БЕЛТА проректор по учебной работе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Геннадий Гачко.

В вузе внедряется междисциплинарный подход к дипломному проектированию и подготовке магистерских диссертаций. "Делается это для того, чтобы научить выпускников работать в команде. Кроме того, разработать качественный проект и, главное, реализовать его в рамках одной узкой дисциплины невозможно: даже для производства небольшого электроприбора необходима слаженная работа сразу нескольких, казалось бы, далеких по роду деятельности специалистов от инженера до дизайнера", - рассказал Геннадий Гачко. В качестве примера он привел сотрудничество университета с Лидским заводом электроизделий. В создании светильника "Купала", который уже внедрен в производство, приняла участие группа студентов физико-технического факультета, а также факультета инновационных технологий машиностроения и факультета искусств и дизайна. Еще одну междисциплинарную дипломную работу по созданию нового туристического продукта защитили будущие историки, специалисты в области туризма, журналисты и готовят его к внедрению в рамках проекта Grodno Viza Free.

Сейчас в университете разработано положение о междисциплинарном дипломном проекте, где определен порядок его подготовки, защиты и презентации. Создается и институт научных руководителей таких проектов.

Значительно увеличилось за последнее время количество дипломных работ, магистерских диссертаций, выполненных по заказу предприятий и организаций. "Если в 2016 году 14% дипломных и 7% магистерских диссертаций выполнялось по заказу сторонних организаций, то в 2017-м их было уже 40% и 50% соответственно", - отметил Геннадий Гачко. Он подчеркнул, что в 2017/2018 учебном году акцент сделан на то, чтобы дипломная работа выполнялась по заявке той организации, где студент будет проходить преддипломную практику и в будущем планирует работать. Касается это и технических, и гуманитарных, и педагогических специальностей. Например, филолог может провести научные исследования по недостаточно разработанной проблеме в области литературы, а в качестве приложения разработать методическое пособие по данной теме для учителей профильных классов.

Работа в данном направлении ведется и путем создания научно-производственно-образовательных кластеров, где помимо заказчиков кадров и университета, партнерами выступают и органы власти. В частности, совместно с главным управлением образования Гродненского облисполкома создан Гродненский областной образовательный кластер, а совместно с главным управлением идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома - Инновационный медийный кластер. В перспективе на 2018 год - Инженерный кластер. Из таких профильных структур в будущем будет организован региональный научно-производственно-образовательный кластер. "Этот подход интересен тем, что взаимодействие в кластере будет выстроено по принципу социального партнерства, взаимной заинтересованности его участников", - отметил Геннадий Гачко.

Министерством образования создана экспериментальная площадка по апробации концепции "Университет 3.0" на базе шести учреждений высшего образования, в числе которых и ГрГУ имени Янки Купалы. Одним из ключевых направлений деятельности университета в рамках этой модели должна стать коммерциализация научных разработок. Суть "Университета 3.0" и в том, чтобы не просто выполнять пожелания заказчиков кадров и научных разработок, а формировать их перспективные потребности, готовить специалистов, способных обеспечить опережающее развитие экономики и социальной сферы страны.-0-