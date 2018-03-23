Международный фестиваль красоты "Золотой подснежник" пройдет в Гомеле 24 марта

23 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль красоты "Золотой подснежник-2018" пройдет в Гомеле 24 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете мероприятия.

Фестиваль проводится уже в пятый раз, но впервые в статусе международного. В конкурсной программе в Городском центре культуры свои работы представят мастера по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, нейл-дизайну - всего более 450 специалистов индустрии красоты из всех регионов Беларуси, а также из России, Украины, Литвы.

"Программой заявлено 28 номинаций в статусах "мастер" и "юниор". Впервые на конкурсной площадке будут соревноваться мастера в номинациях "Моделирование и оформление бровей", "Биотатуаж бровей", - рассказал директор фестиваля Александр Никитенко.

Победители конкурса получат дипломы, медали, ценные призы от партнеров. Кроме того, жюри назовет обладателя Гран-при, которому также вручат статуэтку - символ фестиваля.

На многочисленных площадках посетители праздника красоты смогут поучаствовать в мастер-классах именитых стилистов и визажистов. Зрителей ожидает шоу-программа от абсолютной чемпионки мира по парикмахерскому искусству Киры Гончарь (Россия), белорусского мастера Натальи Ротмановой, ведущих стилистов Гомельской области. А специальным гостем концертной программы станет Инна Афанасьева.

Еще на одной площадке фестиваля развернется выставка-ярмарка, где будут представлены парфюмерно-косметические средства, инструменты, принадлежности, оборудование и аксессуары для салонов красоты.

В числе организаторов "Золотого подснежника" - областная организация ОО "Белорусский союз женщин", главное управление торговли и услуг облисполкома, ЧУП "Нео плюс", республиканское общественное объединение "Лига творческой молодежи", Городской центр культуры. Фестиваль направлен на популяризацию профессий в сфере парикмахерского искусства, декоративной косметики, ногтевого сервиса, выявление талантливой молодежи, повышение профессиональных навыков специалистов в индустрии красоты.-0-