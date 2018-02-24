Международный конкурс стартап-проектов пройдет в Минске с 20 апреля по 20 мая

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открыт прием заявок на участие в II Международном конкурсе стартап-проектов BizTech BSU StartUp Contest, который пройдет в Минске с 20 апреля по 20 мая, сообщили БЕЛТА в Белорусском государственном университете.

Международный конкурс предполагает публичное представление бизнес-идей и потенциальных стартапов с защитой перед представителями бизнес-сообщества, банковского сектора и профессорско-преподавательского состава экономического факультета БГУ. К участию в конкурсе приглашаются школьники, студенты, молодые ученые и предприниматели, имеющие стартап-проекты на любой стадии развития.

Лучшие стартапы будут определены в номинациях "BizTech Юниор" (для школьников), "Социально значимый стартап", "Образовательный стартап", "Финтех-стартап", "Глобальный стартап".

Победители конкурса получат ценные подарки от спонсоров, найдут инвесторов и смогут пройти стажировку в компаниях, проявивших интерес к стартап-проектам.

Бизнес-инновационный центр EEN Belarus окажет поддержку по размещению проектов в Европейской сети поддержки трансфера технологий, развития предпринимательства и установления партнерств в области научных исследований EEN.

Организатором конкурса выступает кафедра экономической информатики БГУ.-0-