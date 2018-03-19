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Международный стартап-фестиваль национальной кухни пройдет в Могилеве

Регионы 19.03.2018 | 10:37
Фото из архива
Фото из архива

19 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Международный стартап-фестиваль национальной кухни пройдет в Могилеве 29 марта во время недели современного кулинарного искусства в сфере HoReCa в государственном университете продовольствия. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА проректор по воспитательной работе учреждения образования Ольга Мацикова.

Заявки на участие в нем уже подали команды из Литвы, Польши, Болгарии, России. Большой интерес фестиваль вызвал и у студентов Украины. К примеру, Одесская национальная академия пищевых технологий уже подала три заявки на участие, а Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко две.

"Мы ждем, что студенты представят на нем креативные идеи и проекты, в том числе готовые к реализации в нескольких направлениях: "Кулинарный бренд", "Услуга", "Технология производства", "Объект общественного питания". В ходе мероприятия мы отберем лучшие, которые, я надеюсь, будут воплощены в жизни. То есть у нас появятся оригинальные рецептуры, технологии и объекты питания", - отметила Ольга Мацикова.

В качестве членов жюри на фестивале будут работать настоящие профессионалы своего дела. Это глава гильдии шеф-поваров Беларуси Александр Чикилевский, автор интернет-проекта "Вкусный Блог" Татьяна Назарук, заместитель главного эксперта Беларуси WorldSkillsBelarus по компетенции "Кулинарное искусство" Павел Маковка и др.

Во время недели современного кулинарного искусства в сфере HoReCa с 28 по 30 марта пройдут кулинарный конкурс профессионального мастерства, молодежный международный конкурс профмастерства по правилам WorldSkills по компетенции "Кулинарное искусство". Молодежь ждут лекции, семинары, мастер-классы, тематические экскурсии и развлекательная программа.-0-

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Теги
еда, конкурс, Могилев, студенты
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