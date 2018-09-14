14 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Международный велопробег "Гродно-Друскининкай" посвятят II Европейским играм и 890-летию областного центра, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Борис Козелков.

Пробег между городами-побратимами стартует утром 15 сентября. В этот день Гродно отмечает 890-летний юбилей. Велогонка проходит уже в третий раз. "На сей раз решили посвятить ее не только юбилею областного центра, но и поддержать II Европейский игры, который пройдут в следующем году в Минске. Ведь среди тех, кто примет участие в соревнованиях, будут и выходцы профсоюзных спортивных детско-юношеских школ, - отметил Борис Козелков. - На старте пробега участники развернут 25-метровый флаг II Европейских игр".

На велогонку выйдут около 150 велолюбителей. Это работники ЖКХ, государственных учреждений, частных компаний, торговых и строительных организаций, трудящиеся химической отрасли, агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности, энергетики, медики и фармацевты. В литовский Друскининкай на велосипедах также отправятся представители дирекции Европейских игр и Национального олимпийского комитета Беларуси.

"Благодаря безвизовому режиму участие в мероприятии примут и литовцы, будут профсоюзные лидеры и активисты из столицы, Минской и Могилевской областей, Сморгони, Волковыска и Лиды", - рассказал Борис Козелков.

За три часа велосипедистам предстоит преодолеть трассу в 42 километра. Победителей определят по результатам электронной системы хронометража: каждому велогонщику выдадут индивидуальный чип, который позволит на протяжении всей дистанции отслеживать перемещение спортсмена. Лучших назовут в пяти возрастных группах среди мужчин и женщин.

На финише велосипедистов встретят концертом, в том числе с участием белорусских артистов. Каждому будут вручены памятные медали, а победителям - дипломы и призы от организаторов.-0-