Международный женский клуб подарит мебель могилевскому Дому ребенка

8 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Делегация представителей Международного женского клуба жен послов, дипломатов и иностранных представителей 9 октября посетит Могилевскую область. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома.

Первый объект для посещения - Могилевский специализированный Дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики, с которым женский клуб сотрудничает на протяжении трех последних лет. Как правило, два раза в год женщины посещают социальное учреждение. Они оказывают помощь и каждый раз привозят с собой подарки и сладости для воспитанников.

"В этот раз мы договорились заранее, что они привезут необходимую мебель, ткани для постельных принадлежностей и, конечно, сладости для детей, - сказала главный врач Дома ребенка Наталья Александрович. - А наши воспитанники подготовили для женского клуба творческий подарок - небольшой концерт".

Во время посещения региона женщины ознакомятся с опытом работы социальных учреждений областного центра и Могилевского района по обслуживанию пожилых и людей с ограниченными возможностями. Во время встречи с руководством комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома они обсудят вопросы взаимодействия. Гостей также ждет знакомство с достопримечательностями города на Днепре.-0-