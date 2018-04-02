2 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Микрорайон Казимировка в Могилеве подтопило талой водой, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вода в результате активного таяния снега на близлежащих полях подступила к новостройкам по улицам Грюнвальдская и Краснозвездная. В некоторые дома без резиновых сапогов не попасть - они остались островками суши среди моря воды, которая активно прибывает. По словам местных жителей, еще 1 апреля ситуация была совсем другая, а сегодня вода залила подвалы и уже стоит в подъездах.

В управлении капитального строительства Могилева разводят руками, мол, ничего нельзя сделать, остается только ждать, когда пройдет паводок. Откатывать воду некуда, а местный коллектор рассчитан на то, чтобы отводить воду с проезжей части, но не с поля. С таким количеством растаявшего снега он просто не справляется.

В областном управлении МЧС рассказали, что подтопления в области ожидаются именно в связи с таянием снега. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, будет резкое потепление, поэтому снег будет таять быстро и подтоплений не избежать. Об этом спасатели предупреждали население, которое находится в так называемой опасной зоне, еще месяц назад.

Чтобы избежать нежелательных последствий, жителям наиболее подтапливаемых зон следует своевременно вынести из подвалов все, что вода может испортить. Нужно отключить от электросети проводку в подтапливаемых помещениях, очистить водостоки для отвода талых вод с личных подворий, при необходимости прокапать отводящие талую воду каналы. При подозрении, что питьевая вода в колодцах, водопроводе (колонке) загрязнена, использовать бутилированную воду.

Также необходимо позаботиться о местах временного отселения и страховании имущества.

В случае обнаружения подтопления нужно обращаться в центр оперативного управления Могилевского городского отдела по ЧС по телефону 101, 112 или в центральную диспетчерскую управления коммунальных предприятий Могилева по телефону 115 для оказания необходимой помощи и информирования комиссии по ЧС при горисполкоме.-0-

Фото Олега Фойницкого.