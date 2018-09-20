Минчан приглашают стать участниками фотоконкурса об активном долголетии

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшие фото об активном долголетии выберут в Минске, сообщили БЕЛТА в Центре активного долголетия.

Фотоконкурс посвящен Международному дню пожилых людей (1 октября). Активные пенсионеры, их дети и внуки могут рассказать с помощью снимков о развлечениях и традициях: занятиях спортом, отдыхе, праздниках, например, сделать селфи в перерыве игры в теннис или среди закаток. "Чувство юмора приветствуется", - отмечают организаторы.

Работы принимаются в электронном виде до 3 октября на адрес info@dolgoletie.by с пометкой "Фотоконкурс". Участников просят сообщить также фамилию, имя, отчество, возраст, контактный телефон. Принимается не более трех фото.

Кроме того, можно опубликовать снимок на страничке социальных сетей с хештегом #фотоконкурс_ЦАД.

Авторы трех лучших фото получат месячный сертификат на обучение в Центре активного долголетия. Торжественное награждение победителей пройдет 6 октября.-0-