Минчан приглашают за рыбой на большую ярмарку 20 и 21 января

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированная рыбная ярмарка в Минске 20 и 21 января предложит столичным жителям и гостям широкий ассортимент продукции отечественных рыбхозов, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Торговые ряды развернутся в Ленинском районе - на площадке у кинотеатра "Салют" (пр. Рокоссовского, 150а). С 9.00 до 17.00 рыбхозы Беларуси представят широкий ассортимент прудовой и озерно-речной рыбы, а также продукцию ее переработки (от копчено-вяленой до мороженых полуфабрикатов). И все по доступным ценам производителей.

Карася можно купить по Br2,4-3,3 за килограмм, щуку - по Br5,2-6, белого амура - по Br4-5,4. Толстолобик обойдется в Br3,3-3,5, форель будет стоить от Br10,3 до Br10,5, карп - от Br3,65 до Br3,9 (отборный и элитный дороже).-0-