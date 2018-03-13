Минчанам предлагают обсудить план многоквартирной застройки Степянки

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение проекта детального планирования территории в границах ул. Карвата - местного проезда - гаражной застройки - МКАД - продолжения ул. Ваупшасова - северо-западной границы ландшафтно-рекреационной зоны - железной дороги пройдет в Минске 19 марта - 12 апреля, сообщили БЕЛТА в администрации Партизанского района.

Здесь планируется построить многоэтажное жилье. Ожидается, что численность жителей в перспективе вырастет почти втрое, многоквартирный жилой фонд - более чем на 200 тыс. кв.м. Усадебная застройка сократится более чем в два раза. Площадь общественной застройки увеличится с 33,7 тыс. кв.м до 219,1 тыс. кв.м.

Изменения ожидают и социальную инфраструктуру микрорайона: предусмотрено строительство детского сада, поликлиники, школы, объектов общепита, магазинов и спортивных залов, бассейна.

Площадь проектируемого участка - 142 га. Презентация проекта состоится 21 марта в 18.00 в актовом зале администрации Партизанского района.-0-