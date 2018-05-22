Акция "День без автомобиля" в Минске. Фото из архива

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанам предлагают обсудить проведение Европейской недели мобильности и городской экологической акции "День без автомобиля", сообщили БЕЛТА в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Традиционно в сентябре в столице проходят мероприятия, которые призваны привлечь внимание общественности к проблемам загрязнения воздуха и избыточного количества автомобильного транспорта. В этот период проводятся тематические семинары, пресс-конференции, выставки, экскурсии, велопробеги, игры для детей и молодежи, организуется бесплатный проезд в общественном транспорте для автомобилистов.

"Организации и жители столицы могут присоединиться к подготовке плана мероприятий и до 31 мая направить свои предложения", - отметили в комитете.

Как и в прошлые годы, в Международный день без автомобиля 22 сентября в центре города планируется перекрыть участок ул.Ленина и провести там праздничную программу, соответствующую тематике и идеям Европейской недели мобильности.

Европейская неделя мобильности - международная кампания, которая проходит каждый год с 16 по 22 сентября. В 2017 году в Беларуси к ней присоединились 48 городов, в том числе Минск. Завершающим этапом Недели стал День без автомобиля, в празднике на перекрытом участке улицы Ленина приняло участие более 4 тыс. человек. Программа включала игры для детей, мастер-классы, выступления творческих коллективов и аниматоров, конкурсы для велосипедистов и завершилась массовым велопробегом по пр.Независимости.-0-