Минчане и гости столицы на ярмарке у Дворца спорта купили 3,5 т шашлыка

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане и гости столицы на общегородской ярмарке у Дворца спорта 9 мая купили 3,5 т шашлыка и мясной продукции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Покупателям был представлен широкий ассортимент продукции общественного питания (драники, колбаски, крылышки гриль, блинчики и др.), а также прохладительных напитков, мороженого, кваса. Фуд-корт разместился на территории около 13 тыс. кв.м.

"Общий товарооборот организаций составил Br250 тыс. Реализовано 3,5 т шашлыка и мясной продукции, 8 тыс. л пива, 9 тыс. л кваса и напитков, 600 кг мороженого", - рассказали в ГУПР.

Также выездная торговля развернулась на площадках районов, в городских парках и скверах. В торговом обслуживании были задействованы более 600 участников. Для посетителей открыли стилизованные подворья, оформленные экспозиции с элементами цветов яблони, предметами военного и послевоенного быта. Звучали песни военных лет, проводились интерактивные игры и конкурсы.

Акцент сделали на реализации продукции, которая готовится на виду у покупателей с использованием грилей, барбекюшниц, фритюрниц, казанов, мангалов и другого оборудования.-0-