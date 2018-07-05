5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане и гости столицы на празднованиях 2 и 3 июля съели 3 т шашлыка и мясной продукции, сообщили БЕЛТА в ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома".

"Общий товарооборот ярмарки составил Br150 тыс. Реализовано 3 т шашлыка и мясной продукции, 1,6 тыс. л чая и кофе", - отметили в ГУПР.

Основные гулянья, посвященные празднованию Дня Независимости Республики Беларусь, развернулись 2 и 3 июля в районе Дворца спорта по просп. Победителей. Фудкорт занял территорию около 13 тыс. кв.м.

Порядка 70 предприятий торговли и общественного питания столицы представили широкий ассортимент продукции: драники, шашлыки, колбаски, крылышки гриль, плов, блинчики, а также напитки, мороженое, квас отечественных производителей.-0-