Минчане стали чаще обращаться в горкомприроды за помощью в решении проблем парковки на газонах

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане стали чаще обращаться в Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды за помощью в решении проблем парковки на газонах, сообщил сегодня журналистам председатель комитета Сергей Масляк, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2016 году к нам поступило около 55 обращений, в 2017 году - в три раза больше", - отметил Сергей Масляк. Он напомнил, что с 2015 года в городе проходит широкомасштабная экологическая акция "Я паркуюсь, как…", которая состоит из нескольких этапов и включает как профилактические беседы с жителями и разъяснение им правил парковки, так и совместные рейды с Госавтоинспекцией по эвакуации машин. В настоящее время завершается составление графика мероприятий на 2018 год, после чего начнутся объезды дворовых территорий.

Сергей Масляк подчеркнул, что проблема парковки автомобилей на зеленых зонах во дворах, особенно в спальных районах, остается актуальной. Такие случаи не остаются без внимания. Жильцам предлагается обустроить дополнительные парковочные места, их предупреждают об ответственности за неправильную парковку. В соответствии с Кодексом РБ об административных правонарушениях незаконное уничтожение и повреждение деревьев, кустарников, цветников и газонов, расположенных на землях населенных пунктов, влекут наложение штрафа в размере от 10 до 300 базовых величин (базовая величина сейчас составляет Br24,5). Вместе с тем зачастую бывает сложно доказать факт нанесения ущерба зеленым зонам.

"Первый двор, в котором проведена акция "Я паркуюсь, как…", находится по пр. Рокоссовского. И только спустя три года удалось добиться взаимопонимания, убедить жильцов обустроить дополнительные парковочные места", - отметил Сергей Масляк.-0-