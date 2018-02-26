26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане в среднем в сутки в 2017 году потребляли 173,9 л воды на человека, сообщил председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк на оперативном совещании в Мингорисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Показатель потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды (включая лечебные) в 2016 году составлял 174,8 л на одного жителя.

По словам Сергея Масляка, в 2017 году в городе, по предварительным данным, использовано около 168,5 млн куб м воды. Отмечается снижение объема забора поверхностных и подземных вод, сброса сточных вод.

"Ежегодное сокращение потребления воды связано с установкой приборов учета населением, сокращением потребления воды на производственные нужды и проводимыми работами по сокращению потерь и неучтеннных расходов в системе коммунального водопровода", - отметил Сергей Масляк.-0-