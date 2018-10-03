Мингорисполком отменил решение по ограничению продажи алкоголя ночью

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской исполнительный комитет признал утратившим силу решение об ограничении времени продажи алкогольных напитков в столице. Соответствующее решение №4160 опубликовано сегодня на сайте Национального центра правовой информации, сообщает БЕЛТА.
Как сообщалось ранее, Мингорисполком решил ограничить продажу алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7% и более), а также торговлю пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7% на территории Минска с 23.00 до 07.00 с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года, за исключением розничной торговли на объектах общественного питания в розлив.
Решение об отмене ограничения вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 октября 2018 года.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4459 BYN
|2.446 BYN
|2.455 BYN
|USD
|2.1237 BYN
|2.122 BYN
|2.13 BYN
|RUB
|3.2497 BYN
|3.241 BYN
|3.255 BYN