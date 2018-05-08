Мингорисполком приглашает всех желающих 9 мая присоединиться к акции "Беларусь помнит"

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком приглашает всех желающих 9 мая присоединиться к республиканской акции "Беларусь помнит", посвященной празднованию 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Акция и тожественная церемония возложения венков и цветов пройдет в День Победы на одноименной площади и прилегающей части проспекта Независимости. Отдать дань памяти героям и участникам войны, внесшим неоценимый вклад в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, прийти с портретами своих предков - участников и героев войны может каждый желающий до 11.00 или после 13.00. В рамках проекта будет объявлена общенациональная минута молчания.

"Приглашаем присоединиться к мероприятию и организаторов акции "Бессмертный полк". День Победы - единый для всех праздник, он дорог каждому из нас. Давайте объединимся, вместе вспомним и почтим память тех, кто приблизил этот светлый день, кто ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость, дал нам возможность жить в мирной и спокойной стране, растить детей и быть уверенными в завтрашнем дне. Содержание и цели акции "Беларусь помнит" идентичны акции "Бессмертный полк", - отметили в пресс-службе Мингорисполкома.-0-