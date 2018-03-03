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Мингорисполком продлил сроки приема документов на конкурс инновационных проектов до 30 марта

Регионы 03.03.2018 | 15:29
Фото из архива
Фото из архива

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прием заявок для участия в конкурсном отборе инновационных проектов для финансирования из инновационного фонда Мингорисполкома продлен до 30 марта включительно, сообщили БЕЛТА в комитете экономики городского исполнительного комитета.

Желающие получить господдержку могут обращаться в комитет экономики ( Минск, пр. Победителей, 5, 3-й этаж, а также по электронной почте (mgik.ke.id@minsk.gov.by). Необходимо подать следующие документы: заявку, копии уставных документов и свидетельства о госрегистрации, бизнес-план, технико-экономическое обоснование, смету расходов, план выполнения работ, аудиторское заключение о финансовом состоянии юрлица и др.

Конкурс проводится в несколько этапов: предварительное рассмотрение заявочных материалов; научно-техническая экспертиза проектов; открытый конкурсный отбор; включение в госпрограмму инновационного развития на 2016-2020 годы (при необходимости); согласование плана расходов инновационного фонда с ГКНТ.

Инновационный фонд Мингорисполкома - важный элемент системы управления инновационным развитием столицы. Его средства в первую очередь направляются в наукоемкие инновационные проекты, соответствующие V и VI технологическим укладам, результатом которых является существенное повышение научно-технического уровня производства, создание принципиально новых технологий и видов продукции, высокопроизводительных рабочих мест.

Помощь оказывается на конкурсной основе. На нее могут претендовать организации и хозяйственные общества, имущество и акции (доли в уставных фондах) которых находятся в коммунальной собственности, научные, проектные и конструкторские организации Беларуси, предприятия без ведомственной подчиненности и иные организации, уплачивающие налог на прибыль в бюджет Минска.-0-

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Теги
господдержка, инновации, конкурс, Минск, Минский горисполком
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