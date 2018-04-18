18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 18-19 апреля, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

В частности, 18 апреля в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) о свободных рабочих местах, условиях и уровне оплаты труда расскажут специалисты строительного управления №66 "Стройтреста №7" и опытно-экспериментального завода технологического оборудования.

Отдел обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) приглашает на мини-ярмарку вакансий 19 апреля. В ней примут участие представители ДУП "Автомобильный комбинат", УП "Минскоблсельстрой", ОАО "ОКБ Академическое", Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей.

Все мини-ярмарки вакансий проходят с 10.00 до 12.00. Здесь можно проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-