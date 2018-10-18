Мини-ярмарки вакансий с начала года помогли трудоустроить 330 минчан с судимостью

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске благодаря участию в мини-ярмарках вакансий смогли найти работу 330 человек с судимостью. Об этом сообщил сегодня на заседании в Мингорисполкоме начальник отдела надзорно-исполнительной деятельности ГУВД Игорь Кенюх, передает корреспондент БЕЛТА.

"За 9 месяцев этого года территориальными отделами проведен ряд профилактических мероприятий с трудоспособными гражданами, ведущими асоциальный образ жизни, состоящими на учете в отделах профилактики и вернувшимися из мест лишения свободы, - сказали Игорь Кенюх. - Действенной мерой вовлечения в экономику таких граждан является информирование о ситуации на рынке труда, возможностях трудоустройства, в том числе проведение ярмарок вакансий".

У комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома в планах с конца этого месяца реализовать инициативу специализированных ярмарок вакансий для граждан с судимостью. Трудоустройство - важный компонент в их возврате в общество и отказе от преступного поведения.

Сотрудники инспекций направили в районные отделы по трудоустройству около 1,5 тыс. подучетных лиц. Бронь для приема на работу таких граждан на 2019 год впервые устанавливается без привязки к району города, то есть выбор мест для освобожденных расширился на весь Минск. "Основной проблемой при трудоустройстве ранее судимых лиц, а также граждан, склонных к совершению правонарушений, является их низкая мотивация к труду, необоснованное завышение требований к ожидаемой заработной плате при отсутствии надлежащей квалификации, образования и стажа. Нужно изменить их взгляд на оказываемую помощь и выработать механизмы наиболее эффективного вовлечения в экономику", - заключил Игорь Кенюх.-0-