Миноблисполком и французский департамент Эндр-э-Луар планируют расширять торгово-экономические связи

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миноблисполком и французский департамент Эндр-э-Луар планируют расширять торгово-экономические и культурные связи, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси во Франции.

В ходе Дней Европейского культурного наследия в мэрии города Шампиньи-сюр-Вьюд (Франция) белорусским посольством совместно с Минским областным исполнительным комитетом проведена презентация возможностей столичного региона в торговой и экономической сферах, а также презентация продукции предприятий пищевой промышленности Минщины, инвестиционного и туристического потенциала региона.

Прошла церемония открытия выставки работ учащихся Смиловичского центра творчества детей и молодежи имени Хаима Сутина (на выставке представлено 26 работ учащихся в возрасте от 8 до 15 лет), состоялось выступление народного коллектива "Плисса" Октябрьского сельского дома культуры, который исполнил белорусские народные песни, проведен мастер-класс белорусских народных промыслов. На мероприятии присутствовали депутаты Сената Франции, руководство департамента Эндр-э-Луар, мэры нескольких близлежащих городов, общественные деятели, представители французской прессы и белорусской диаспоры, проживающей во Франции.

Посол Беларуси во Франции Павел Латушко отметил важность развития двустороннего регионального сотрудничества и презентации молодых белорусских талантов. По мнению посла, данная выставка является символическим мостом, связывающим знаменитое поколение белорусских художников Парижской школы живописи начала ХХ века и современных белорусских художников.-0-