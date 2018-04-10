Минобороны предупреждает о движении колонн техники в Борисовском и Логойском районах 11 апреля

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны предупреждает автомобилистов о возможном движении колонн военной техники в Борисовском и Логойском районах 11 апреля. Такая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.
"Ввиду возможного движения колонн военной техники ГАИ и ВАИ рекомендует автовладельцам личного транспорта повысить бдительность на дорогах и соблюдать правила дорожного движения", - сказано в сообщении.-0-
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