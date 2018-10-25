Минск и Харьков планируют подписать в ноябре соглашение о сотрудничестве

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Харькова в ноябре планирует посетить Минск с визитом, стороны намерены подписать соглашение о взаимном сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Между Минском и регионами Украины заключено пять договоров о сотрудничестве. Так, в 1996 году подписано соглашение об установлении дружеских связей и сотрудничестве с Одессой, соглашение о сотрудничестве с Киевской областью, в 1997 году - с Киевом, в 2016-м - соглашение об установлении дружественных связей и сотрудничества между администрацией Первомайского района Минска и Оболонской районной администрацией Киева, в 2017 году - между администрацией Советского района Минска и Подольской районной администрацией Киева.

С 21 по 22 апреля 2016 года состоялся визит в Минск делегации Киевской городской государственной администрации для знакомства с опытом работы организаций жилищно-коммунального хозяйства. Как ожидается, в 2019 году белорусскую столицу посетят представители деловых кругов Винницкой области, прорабатывается визит минской делегации в Киев.

Товарооборот предприятий белорусской столицы с Украиной по итогам восьми месяцев текущего года составил $2,7 млрд и увеличился на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Экспортировано товаров на $2,1 млрд (темп роста 106,7%). В июле-сентябре субъекты хозяйствования города заключили 51 контракт с украинскими предприятиями на общую сумму $18,3 млн, в октябре-ноябре планируется заключить еще около 20 договоров на $3,1 млн. В 2017 году Украина заняла 3-е место в общем объеме экспорта товаров предприятий всех форм собственности города (удельный вес 20,9%).

Минская делегация во главе с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем 25-26 октября будет участвовать в I Форуме регионов Беларуси и Украины в Гомеле. В ее состав вошли представители главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, "Минсквнешторгинвест", холдинга "Белкоммунмаш", "Минскхлебпрома". На площади Ленина областного центра продукцию представят "Амкодор", МТЗ, МАЗ, "Белкоммунмаш", "Машиностроительный альянс", Минский моторный завод. Также на выставке регионов будут представлены такие предприятия, как "Керамин", "Дрожжевой комбинат", "Мобильные телесистемы".-0-